В Германии обнаружили роскошные дворцы семьи Назарбаевых, - DW

Замок-отель Бюлерхёе вблизи Баден-Бадена - памятник национального значения. Принадлежит дочери и зятю Нурсултана Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Роскошные дворцы родных первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили в Германии, сообщает немецкое издание Deutsche Welle (DW).

«Фрески, роскошные люстры, потолки из ценных пород дерева, искусная лепнина – внутреннее убранство дворца Зеелах в Баден-Бадене потрясает. Те немногие, кому приходилось бывать в поместье, в один голос говорят: это – самое впечатляющее из того, что было сделано за деньги мультимиллионеров из стран бывшего СССР. В XIX веке Зеелах был летней резиденцией известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича. Но то, что здесь сегодня, аристократу даже не снилось. Новые хозяева из Казахстана, отстроив историческую виллу, разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним – роскошную спа-зону площадью около 1 тыс. кв.м», - говорится в сообщении.

Как отмечается, стеклянный купол над 25-метровым бассейном видно даже на снимках из космоса.

Территория поместья Зеелах в Баден-Бадене, спутниковый снимок. Слева - исторический дом дипломата Хрептовича и сквер с фонтаном. Справа - со

«Обустройство элитного поместья длилось почти десятилетие и завершилось два года назад. Цена вопроса – 60 млн евро», - уточняет СМИ.

Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую сумму за годы реконструкции поместья, был поэтапно увеличен уставной капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеелах.

«Денег они не жалели», - рассказал один из причастных к реконструкции.

Он уточнил, что о каждом шаге строители отчитывались, посылая в Казахстан фотографии.

«Однажды заказчикам не понравились фрески, и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены порядка 150 тыс. евро», - добавил он.

По данным СМИ, кроме поместья Зеелах, казахам принадлежат еще три объекта недвижимости в регионе, в том числе два исторических памятника – построенная в начале ХХ века в стиле историзма вилла известного архитектора Густава Штро (Gustav Stroh) в Баден-Бадене и замок-отель Бюлерхее (Schlosshotel Bühlerhöhe). В общей сложности в виллы и гостиницы были вложены более 100 млн евро.

«Все это принадлежит членам одной семьи. Той самой семьи, если вы понимаете, о чем я», - заявил человек, некогда работавший в структурах казахстанских инвесторов в Баден-Бадене.

«Он понижает голос, словно боясь, что его услышат посторонние. «Все сделано с президентским размахом», - говорит он, настаивая на анонимности. Ясность вносят поиски в немецких реестрах. Учредителем Schloss Seelach Invest GmbH – собственницы поместья Зеелах – является казахстанская компания Verus Praedium International, которая, в свою очередь, принадлежит компании «Кипрос» из Алматы. Окончательно все вопросы о собственниках снимает созданный в Германии несколько лет назад для борьбы с отмыванием денег Реестр прозрачности (Transparenzregister). Согласно выписке из этого реестра, которая есть в распоряжении DW, бенефициаром Schloss Seelach Invest GmbH является Тимур Кулибаев – зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, муж его средней дочери Динары», - уточняет DW.

Тимур и Динара Кулибаевы, согласно Реестру прозрачности, являются в Германии конечными бенефициарами еще одной компании – Bühlerhöhe Castle Invest GmbH, владея ею через казахстанскую Mercury Properties.

Дом Хрептовича до реконструкции

«Этой компании принадлежат два отеля в Бюле, неподалеку от Баден-Бадена. Один из них – отель-замок Бюлерхёе – является памятником национального значения. В этом уникальном своей архитектурой и месторасположением вблизи национального парка отеле в свое время любил отдыхать первый канцлер современной Германии Конрад Аденауэр. 20 лет назад это место полюбилось и украинскому экс-президенту Леониду Кучме, после чего в 2010 году его бывший управляющий делами Игорь Бакай купил гостиницу через офшорные компании. В 2013 году Бакай обанкротился, а исторический отель у него выкупил казахстанский бизнесмен Яков Цхай – владелец ряда нефтяных компаний и миноритарный партнер Тимура Кулибаева по бизнесу, в частности в сфере коммерческой недвижимости», - сказано в сообщении.

Как отмечается, Цхай – человек непубличный, в открытых источниках даже невозможно найти его фотографию.

«Согласно документам, в реестре компаний Германии, бизнесмен за несколько лет инвестировал через свой холдинг «Достар-Инвест» и нефтяную компанию «Достар Ойл Сервис» более ста миллионов евро в «казахскую» империю недвижимости в Баден-Бадене и окрестностях. В 2020 году, когда были закончены масштабные работы по реконструкции и обустройству поместья Зеелах, бизнесмен переписал этот объект, как свидетельствуют выписки из немецкого реестра компаний, на фирму Verus Praedium International Тимура Кулибаева», - добавляет издание.

DW со ссылкой на документы из немецких реестров уточняет, что «годом ранее Цхай уступил зятю и дочери экс-президента Назарбаева, и исторический отель Бюлерхёе, переписав 90% уставного капитала Bühlerhöhe Castle Invest GmbH на подконтрольный Кулибаевым Mercury Properties, а за собой сохранив лишь 10%. Отмечается, что Кулибаевы и Цхай не ответили на вопросы журналистов, в частности о том, на каких условиях состоялась переуступка немецких активов в пользу зятя и дочери Нурсултана Назарбаева.

«Немецкие гостиницы Mercury Properties на корпоративном сайте не упоминает в числе своих активов», - сообщает DW.

Вилла архитектора Штро расположена неподалеку от поместья Зеелах и реконструировалась одновременно с поместьем. Вилла оформлена на фирму

По данным издания, известный в Казахстане политический обозреватель Санжар Бокаев не исключает чисто номинальной роли Якова Цхая в бизнесе и в операциях с немецкой недвижимостью, и говорит о высоких коррупционных рисках во взаимоотношениях крупных бизнесменов с семьей экс-президента.

«Члены семьи Назарбаева и другие приближенные к нему люди приватизировали все, что касается добычи нефти и газа, а также руд и производства металла. В Казахстане всем известно, что без согласия Тимура Кулибаева невозможно зайти в любой сегмент нефтяного рынка», - отметил Бокаев.

DW указывает на то, что Тимур Кулибаев является председателем отраслевой ассоциации Kazenergy, до середины января на протяжении многих лет возглавлял национальную палату предпринимателей «Атамекен», за которой законом закреплены внушительные рычаги влияния как на бизнес, так и на экономическую политику правительства.

«Динара и Тимур Кулибаевы – самая богатая супружеская пара Казахстана. Forbes оценивает состояние дочери и зятя Нурсултана Назарбаева почти в $6 млрд. Только за последние десять лет их активы выросли более чем в два раза, а богатеть они начали с первых дней независимости Казахстана, когда у руля страны стал Назарбаев», - говорится в материале.

По словам политолога Досыма Сатпаева, экс-президент и его семья своими богатствами олицетворяют социальную несправедливость, ставшую одной из основных причин январских массовых протестов в стране, которые переросли в беспорядки и привели к сотням жертв.

«По мере того, как в Казахстане обогащалась элита, аффилированная с Назарбаевым, бедность в стране нисколько не уменьшалась», - отметил Сатпаев.

В частности, вопрос неравенства особо остро стоит в такой доходной сфере как нефтедобыча. Энергоресурсы страны в значительной степени контролируют правящие элиты, а нефтяники регулярно бастуют из-за низких зарплат, констатирует политолог.

После последнего всплеска протестов Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности, а его зять ушел с поста главы влиятельной палаты «Атамекен». Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев на фоне вспыхнувших протестов пообещал покончить с олигархической системой.

Также отмечается, что оппозиционные политики, которые отчасти живут в Европе, опасаясь репрессий в Казахстане, уже не один год добиваются ареста счетов и имущества, контролируемых семьей Назарбаева в западных странах.

«Мы требуем, чтобы, прежде всего, были введены санкции в отношении членов семьи Назарбаева и его ближайшего окружения за нарушение прав человека и коррупцию, а их активы должны быть заморожены», - заявил живущий в Лондоне экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин.

Как отмечается, с таким требованием в начале февраля вышли на демонстрацию и казахстанские активисты, проживающие в Берлине.

Бокаев выразил надежду, что в будущем, выведенные за много лет правящими элитами за границу деньги, должны вернуться в Казахстан.

«Окончательно будет понятно, завершилась ли эпоха Назарбаева, именно по результатам возврата выведенных его семьей за границу активов», - добавил он.

Как показало недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, через фонды, работающие под вывеской благотворительности, Нурсултан Назарбаев контролирует по всему миру активы на сумму около $8 млрд. Кроме того, журналисты «Радио Свобода» в 2020 году опубликовали расследование о десятках объектов элитной недвижимости семьи Назарбаева в США и странах Европы на общую сумму около $800 млн. Немецкая недвижимость не была частью этого расследования.

«С формальной точки зрения, инвестиции Кулибаевых в Германии легальны – они нарушали бы действующее немецкое законодательство по борьбе с отмыванием денег только в том случае, если бы в Казахстане было установлено их незаконное происхождение. Исходя из этого, выполнить требования казахстанских активистов в Германии не так просто. В вопросах конфискации имущества могут использоваться только методы правового государства. Все должно быть доказуемо», - сказал председатель Германо-казахского общества Томас Хельм.

Отмечается, что Mercury Properties не ответили на вопрос DW о целях приобретения активов в Германии и дальнейших планах по использованию недвижимости в ФРГ.

«Все это они, похоже, скупили просто как заначку на черный день», - с разочарованием говорит Губерт Шнурр – мэр Бюля, где у Кулибаевых две гостиницы.

Он добавил, что «в отличие от вилл, в которые были вложены миллионы, казахи не вложили в необходимую модернизацию гостиниц ни цента».

«Хотя за них, судя по данным реестра компаний об уставном капитале фирмы Bühlerhöhe Castle Invest GmbH, было заплачено более 20 млн евро, отели просто простаивают без перспективы», - уточняется в материале.

Сообщается, что единственными гостями за последние годы были лишь до сотни литовских строителей, которые работали на виллах казахстанцев.

«Мне регулярно поступают предложения от немецких инвесторов о покупке отелей, но казахи не отвечают на мои письма», - сказал Шнурр.

Собеседники DW в Баден-Бадене отметили, что, имея роскошные поместья в Германии, никто из членов семьи Нурсултана Назарбаева до сих пор в них так ни разу и не побывал».

Как отмечается, политолога Сатпаева это не удивляет. Роскошные имения, по его мнению, для семьи экс-президента такой же «запасной аэродром» на случай смены власти, как и золотые слитки, акции и деньги на счетах в западных банках.

«Чем больше разных активов в разных странах – тем лучше, на всякий случай. Если страна не развивается, это всегда может закончиться революцией. Поэтому основная задача этих людей – подключиться к ресурсам и, пока есть доступ, откачать по максимуму и вывести в безопасные места», - уверен Сатпаев.

По его мнению, защищать выведенные в правовые государства активы богатым казахам в судах может казаться легче, чем в судах на родине, если они утратили на них влияние.

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