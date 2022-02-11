Мирзиеев уволил в Самарканде несколько хокимов, главу управления ЦБ и ряд чиновников

- Узбекистан, общество
- 9:08, 11 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 10 февраля на совещании в аэропорту Самарканда объявил об увольнении ряда руководителей Самаркандской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Президент подверг резкой критике нарастание медицинских и социальных проблем в регионе, недостатки банковско-финансовой системы, рост количества преступлений.
По данным Шерзода Асадова, за серьезные ошибки и недостатки в работе от должностей освобождены:
хоким Самаркандского района Н. Мавлонов;
хоким Нурабадского района Ф. Заиров;
начальник регионального управления Центрального банка О. Тухтаев,
прокурор Акдарьинского района Д. Кубаев;
начальники ОВД Самарканда, Самаркандского и Акдарьинского районов Ж. Кадыров, Ф. Гафаров и Д. Ибрагимов;
начальники государственных налоговых инспекций Ургутского и Пайарыкского районов А. Алмазов и М. Эргашев;
начальник областного предприятия электрических сетей Г. Маматкулов.
Пресс-секретарь президента сообщил, что будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении некоторых из них по собранным материалам, в том числе коррупционным случаям.