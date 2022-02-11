Скончался археолог и историк Узбекистана Эдвард Ртвеладзе, открывший Александрию Оксианскую

Эдвард Ртвеладзе

CentralAsia (UZ) - На 80-м году жизни скончался выдающийся археолог и историк, академик Ртвеладзе Эдвард Васильевич. Об этом сообщили во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Эдвард Ртвеладзе (1942 г.р) родом из Грузии. В 1967 году окончил Ташкентский государственный университет по специальности историк-археолог. В сферу научных интересов Эдварда Ртвеладзе входили история, археология, нумизматика, культура и искусство Центральной Азии, Кавказа и соседних регионов.

Он был участником более сотни археологических экспедиций в Средней Азии и на Северном Кавказе, а также стал автором многочисленных книг, научных монографий, докладов и статей.

В конце 1990-х годов он создал Тохаристанскую археологическую экспедицию, возобновившую исследования античного городища Кампыртепа, где впервые в археологической практике Средней Азии было осуществлено полное вскрытие городища, выявлена его планировка и структура городской застройки кушанского времени.

Одно из наиболее известных археологических открытий последних лет, сделанное Эдвардом Ртвеладзе, — портовый город Александрия Оксианская конца IV века до н. э., существовавший на территории Сурхандарьи до начала I в. н.э.

Городище Кампыртепа было открыто Эвардом Ртвеладзе в 1972 году при обследованиях археологических памятников долины Амударьи. Первоначально ученые локализовали на месте городища населенный пункт Пандахийон.

Дальнейшее изучение археологических материалов, сведениях из письменных источников и картографических данных позволило академику в 2019 году сделать вывод, что Кампыртепа — этот Александрия Оксианская, затерянный город Александра Македонского.с

Работы Эдварда Ртвеладзе издаются в разных странах мира, в том числе Франции, Японии, Англии, США. Он читал лекции в университетах и научных учреждениях Вашингтона, Лондона, Парижа, Турина, Никосии, Осаки, Киото, Токио, Стокгольма, Москвы, Цюриха и других городов.

Эдвард Ртвеладзе в последние годы работал научным руководителем проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», а также был председателем научного совета Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

За свою научную деятельность награжден Государственной премией Узбекистана имени «Беруний» в 1985 году, орденом «Буюк хизматлари учун» в 2001 году, орденом «Меҳнат шухрати» в 2003 году и орденом «Эл-юрт хурмати» в 2017 году.