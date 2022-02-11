Reuters узнал, почему между Макроном и Путиным поставили большой стол

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон отказался делать ПЦР-тест на коронавирус в России, когда он прибыл на переговоры с президентом Владимиром Путиным, поэтому между ними сохранялась дистанция, сообщил Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента. В частности, поэтому президенты сидели за четырехметровым столом во время переговоров, уточнило агентство.

По данным его собеседников, Макрону предложили выбор: пройти тестирование и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, и соблюдать безопасное расстояние.

«Мы очень хорошо понимали, что это означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента», — сказал один из источников Reuters, ссылаясь на соображения безопасности в случае, если Макрона будут тестировать российские врачи.

Один из собеседников Reuters уточнил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции, перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилету. Это тестирование выполнял его личный врач.

Ранее представитель президента России Дмитрий Песков объяснил соблюдение дистанции между президентами антикоронавирусными мерами. «Исключительно эпидемиологические меры», — пояснил он в комментарии изданию «Подъем».

Переговоры Путина и Макрона в Москве прошли 7 февраля, они длились более пяти часов.

После переговоров во время пресс-конференции Путин предупредил, что в случае вступления Украины в НАТО, она может попытаться вернуть Крым силовым путем, и тогда, счел президент, начнется конфликт с участием альянса.

«Я спросил на прошлой конференции: «Нам что, воевать с НАТО?» Но я хочу и вас спросить. Но есть и вторая часть этого вопроса: «А вы хотите воевать с Россией?» Спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов: «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» А ведь так оно и будет», — обратился Путин к французскому журналисту, задавшему ему вопрос.

Также во время пресс-конференции российский президент произнес ставшую резонансной фразу «Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять». Так он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений.

Макрон в свою очередь после переговоров заявил, что необходимо найти совместный ответ на вопросы безопасности для России и Европы.

«Диалог — это единственное средство, которое позволяет достичь настоящей стабильности и безопасности для европейского континента», — подчеркнул он.

Он также допустил, что обсуждение украинского конфликта с Путиным для него «может начать тот путь, по которому мы должны пойти, — путь деэскалации».