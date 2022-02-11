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Эрдоган вылечился от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Президент Турции заразился «омикроном»

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится на изоляции после заражения коронавирусом, сдал повторный анализ на COVID, который стал отрицательным, сообщает Reuters.

Об этом сообщил лечащий врач турецкого лидера профессор Серкан Топалоглу.

«Тесты ПЦР, которые мы провели за последние два дня, дали отрицательный результат», - заявил он.

По словам врача, глава государства может вернуться к работе в пятницу.

«Я думаю, что в самое ближайшее время, даже завтра, наш президент вернется к своему обычному рабочему режиму», - говорится в сообщении.

О том, что у Эрдогана обнаружили коронавирус, стало известно 5 февраля. Он рассказал, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни и тест показал положительный результат.

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