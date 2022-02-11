В сети опубликовали видеообзор рабочего визита Токаева в Москву

Фото: РИА Новости

CentralAsia (KZ) - Видеообзор рабочего визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Президент Казахстана в рамках визита в Россию провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы регионального взаимодействия.

Сообщается, что во время встречи лидерами Казахстана и России особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак».

По итогам переговоров представители двух стран подписали 11 документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики.

Список подписанных документов:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по обмену опытом в области цифровизации.

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (России) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Казахстана.

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Казахстана и Министерством науки и высшего образования России.

5. Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан тeмip жолы» и АО «Трансмашхолдинг».

6. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана».

7. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» (Казахстана) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (России).

8. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

9. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-техническим институт».

10. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» (Казахстана) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина» (России).

11. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения