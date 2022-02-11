Количество рейсов Ташкент – Джидда для паломников увеличилось до 16-ти в неделю

CentralAsia (UZ) - Начиная с 10 февраля текущего года для паломников Узбекистана осуществляются по два рейса в Саудовскую Аравию в день.

Каждые вторник и суббота будет выполняться по три рейса - таким образом общее количество полетов в неделю к местам святынь составит 16.

Такие меры приняты, учитывая спрос и пожелания соотечественников, сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Ранее в сезон «Умра-2022» рейсы по маршруту Ташкент – Джидда осуществлялись каждый день.

В январе текущего года сообщалось, что первые паломники из Узбекистана отправились в Мекку 22 января после двухлетнего перерыва.