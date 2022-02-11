экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Количество рейсов Ташкент – Джидда для паломников увеличилось до 16-ти в неделю
Предыстория: Первые паломники из Узбекистана отправились в Мекку после двухлетнего перерыва

CentralAsia (UZ) -  Начиная с 10 февраля текущего года для паломников Узбекистана осуществляются по два рейса в Саудовскую Аравию в день.

Каждые вторник и суббота будет выполняться по три рейса - таким образом общее количество полетов в неделю к местам святынь составит 16.

Такие меры приняты, учитывая спрос и пожелания соотечественников, сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Ранее в сезон «Умра-2022» рейсы по маршруту Ташкент – Джидда осуществлялись каждый день.

В январе текущего года сообщалось, что первые паломники из Узбекистана отправились в Мекку 22 января после двухлетнего перерыва.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане на борьбу с коронавирусом в прошлом году направлено более $366 млн
  • ОДКБ в 2022 году проведет ряд учений в странах Центральной Азии
  • Узбекистан начал поставки радужной форели в Россию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com