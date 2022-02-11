Количество рейсов Ташкент – Джидда для паломников увеличилось до 16-ти в неделю

- Узбекистан, общество
- 10:21, 11 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Начиная с 10 февраля текущего года для паломников Узбекистана осуществляются по два рейса в Саудовскую Аравию в день.
Каждые вторник и суббота будет выполняться по три рейса - таким образом общее количество полетов в неделю к местам святынь составит 16.
Такие меры приняты, учитывая спрос и пожелания соотечественников, сообщает Управление мусульман Узбекистана.
Ранее в сезон «Умра-2022» рейсы по маршруту Ташкент – Джидда осуществлялись каждый день.
В январе текущего года сообщалось, что первые паломники из Узбекистана отправились в Мекку 22 января после двухлетнего перерыва.
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