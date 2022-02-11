Премьер Казахстана посетит с рабочим визитом Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Правительственная делегация Казахстана во главе с премьер-министром страны Алиханом Смаиловым посетит Узбекистан в пятницу, 11 февраля.

Как сообщает информационное агентство МИД Узбекистана "Дунё", в рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, а также другие совместные мероприятия.

Алихан Смаилов назначен главой казахстанского правительства ровно месяц назад – 11 января. Ранее он занимал различные посты на государственной службе и в экономических структурах, в том числе министра финансов и вице-премьера.

В среду в Нур-Султане прошла встреча спикеров нижних палат парламентов двух стран. По ее итогам было объявлено о создании совета межпарламентского сотрудничества.

Как отмечается, активизация межпарламентского диалога послужит поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран.

Казахстан является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Узбекистана: в 2021 году взаимный товарооборот составил 3,9 миллиарда долларов.