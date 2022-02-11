Заболевший COVID принц Чарльз пару дней назад встретился с Елизаветой II

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CentralAsia (CA) - Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, который 10 февраля сдал положительный тест на коронавирус, виделся с матерью два дня назад в Виндзорском замке, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в окружении монаршей семьи.

У Елизаветы II не наблюдается никаких симптомов заболевания COVID-19, уточнил он.

О том, что Чарльз «недавно» встречался с королевой, также сообщил Reuters. Источник агентства подтвердил, что у монарха не наблюдается симптомов. За ее здоровьем пристально следят врачи.

Чарльз также контактировал со своей супругой Камиллой. Накануне они встречались с канцлером Казначейства Риши Сунаком на приеме в Британском музее. Тест Камиллы на коронавирус отрицательный, пишет Би-би-си.

Сейчас 73-летний Чарльз находится на самоизоляции. Кларенс-хаус сообщил, что принц за время пандемии получил три дозы вакцины от коронавируса. При этом в резиденции не уточняли, проявляются ли у него симптомы заболевания. Первые прививки Чарльз и Камилла сделали в феврале 2021 года, а в декабре Чарльз сообщил, что они получили бустерную дозу.

Это второй раз, когда принц Чарльз заразился коронавирусом. В первый раз он сдал положительный тест в марте 2020 года. Тогда представитель королевской резиденции сообщил, что у принца умеренные симптомы заболевания, «но в остальном он остается в добром здравии». Он и Камилла тогда ушли на самоизоляцию.

Королева Елизавета привилась от COVID-19 в январе 2021 года. После этого она попросила британцев последовать ее примеру и подчеркнула, что в этом вопросе нужно думать, в том числе о других людях. Она также заверила подданных, что укол был безболезненным и все прошло «очень быстро». Сейчас королеве 95 лет, она только что отпраздновала 70-летие правления.