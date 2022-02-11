В Казахстане за сутки выявили свыше 2,4 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 530;
- Карагандинская область — 247;
- Северо-Казахстанская область — 222;
- Павлодарская область — 220;
- город Нур-Султан — 217;
- Акмолинская область — 210;
- Костанайская область — 205;
- Алматинская область — 176;
- Восточно-Казахстанская область — 129;
- Западно-Казахстанская область — 107;
- Актюбинская область — 66;
- Жамбылская область — 64;
- Атырауская область — 36;
- город Шымкент — 28;
- Мангистауская область — 20;
- Кызылординская область — 12;
- Туркестанская область — 9.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 285 тыс. 669 заболевших коронавирусом.