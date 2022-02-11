В Казахстане за сутки выявили свыше 2,4 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 530;

- Карагандинская область — 247;

- Северо-Казахстанская область — 222;

- Павлодарская область — 220;

- город Нур-Султан — 217;

- Акмолинская область — 210;

- Костанайская область — 205;

- Алматинская область — 176;

- Восточно-Казахстанская область — 129;

- Западно-Казахстанская область — 107;

- Актюбинская область — 66;

- Жамбылская область — 64;

- Атырауская область — 36;

- город Шымкент — 28;

- Мангистауская область — 20;

- Кызылординская область — 12;

- Туркестанская область — 9.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 285 тыс. 669 заболевших коронавирусом.

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