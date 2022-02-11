В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 20 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки 9 февраля от коронавируса и связанных с ним осложнений скончались 20 человек, передает оперативный штаб.
От коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) умерло 16 человек, еще четыре пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).
На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 67 тыс. 776 человек (66 тыс. 565+ и 1 тыс. 211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 тыс. 149 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 тыс. 627 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 367 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 150 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения