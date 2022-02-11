экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 20 человек

CentralAsia (KZ) -  За сутки 9 февраля от коронавируса и связанных с ним осложнений скончались 20 человек, передает оперативный штаб.

От коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) умерло 16 человек, еще четыре пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 67 тыс. 776 человек (66 тыс. 565+ и 1 тыс. 211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 тыс. 149 пациентов, на амбулаторном уровне – 59 тыс. 627 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 367 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 150 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В США инфляция достигла нового максимума за 40 лет
  • В Узбекистане на борьбу с коронавирусом в прошлом году направлено более $366 млн
  • Количество рейсов Ташкент – Джидда для паломников увеличилось до 16-ти в неделю


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com