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ОДКБ в 2022 году проведет ряд учений в странах Центральной Азии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Организация Договора о коллективной безопасности в 2022 году проведет ряд военных учений в странах Центральной Азии. Об этом на брифинге заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«На территории Казахстана планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск: это специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2022» и учение по материально-техническому обеспечению войск ОДКБ «Эшелон-2022», командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022» с отработкой задач в целях урегулирования кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе», - заявил Сидоров.

Он также отметил, что в этом году в Таджикистане пройдет совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2022» по отработке задач по противодействию международным террористическим организациям.

«На завершающем этапе на территории Кыргызстана планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022», в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции – с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности», - сообщается он.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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