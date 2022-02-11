В Узбекистане за сутки выявили 625 случаев COVID-19 и 103 пневмонии

CentralAsia (UZ) - За сутки, 10 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 232 тыс. 496. Было зафиксированы 625 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав РУз.

Также у 103 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 597 летальных исходов).

За день выздоровели 829 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 215 тыс. 297).

На лечении находятся 15 тыс. 602 больных COVID-19.