В Узбекистане за сутки выявили 625 случаев COVID-19 и 103 пневмонии

- Узбекистан, общество
- 12:07, 11 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 10 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 232 тыс. 496. Было зафиксированы 625 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав РУз.
Также у 103 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 597 летальных исходов).
За день выздоровели 829 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 215 тыс. 297).
На лечении находятся 15 тыс. 602 больных COVID-19.
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