В Узбекистане на борьбу с коронавирусом в прошлом году направлено более $366 млн

CentralAsia (UZ) - В 2021 году в Узбекистане на борьбу с распространением коронавирусной инфекции было выделено более 4 триллионов сумов ($366,6 млн).

По информации нижней палаты парламента Узбекистана, в 2021 году на борьбу с распространением коронавирусной инфекции было выделено 3 триллиона сумов ($275,7 млн) бюджетных средств. Согласно закону, принятому 5 ноября 2021 года «О внесении изменений в закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», выделено дополнительно 1,2 триллиона сумов ($110,3 млн).

На поощрение медиков и привлеченного персонала других профессий направлено 1413,9 миллиарда сумов, 604,2 миллиарда сумов — расходы на лекарства, средства гигиены и дезинфицирующие средства, 89,5 миллиарда сумов — сумма, выделенная на приобретение одноразовой спецодежды, перчаток, масок и для других расходов, 86,6 миллиардов сумов направлены на закупку продовольственных товаров. Крупные средства были выделены на лабораторные реагенты, пирометры, тест-системы, на закупку вакцин, создание пунктов вакцинации, создание медицинских центров по борьбе с коронавирусом в Ташкенте и Наманганской области.