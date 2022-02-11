Во Франции умер вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ

Люк Монтанье

CentralAsia (CA) - Французский вирусолог Люк Монтанье умер в возрасте 89 лет, пишет Liberation со ссылкой на ученую Беатрис Мильбер.

Монтанье в 1983 году открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), за что совместно с Франсуазой Барре-Синусси в 2008 году был удостоен Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Премию с ними разделил германский вирусолог Харальд цур Хаузен, который выяснил, что вирус папилломы человека может вызывать рак шейки матки. «ВИЧ стал причиной новой пандемии», — заявили тогда в Нобелевском комитете.

Два источника рассказали изданию, что Монтанье умер во вторник в Американском госпитале в Нёйи-сюр-Сен на окраине Парижа. В муниципалитете подтвердили Liberation выдачу свидетельства о смерти.

Исследование Монтанье и его коллег о новом вирусе LAV («вирус, ассоциированный с лимфаденопатией», который впоследствии назвали ВИЧ) было опубликовано в журнале Science. В работе указывалось, что вирус «может участвовать в нескольких патогенных синдромах, включая синдром приобретенного иммунодефицита человека — СПИД). Сам синдром Центры по контролю и профилактике заболеваний США описали еще в 1981 году.

Как пишет The Washington Post, сразу после публикации статья не привлекла к себе большого внимания, а спустя несколько месяцев Монтанье представил исследование на конференции вирусологов в Нью-Йорке, где его осмеяли. К тому времени у специалистов появились более обширные данные, подтверждающие, что именно ВИЧ вызывает СПИД. Как отмечает издание, признание выводы Монтанье стали получать лишь в 1984 году, причем выяснилось, что одновременно с французами вирус открыл американец Роберт Галло.

В 1983 году, после открытия ВИЧ, Монтанье совместно с будущим гендиректором ЮНЕСКО Федерико Майором основал Всемирный фонд исследований и профилактики СПИДа (World Foundation for AIDS Research and Prevention), сообщается на сайте Института Пастера, где ученый работал с 1972 года.

В последние годы Монтанье столкнулся с критикой из-за своих псевдонаучных высказываний. Ученый заявлял, что при расстройствах аутистического спектра помогают антибиотики, а при болезни Паркинсона — ферментированная папайя. Он говорил о «памяти воды» и сделал несколько ненаучных заявлений о вакцинации (например, о связи прививок с синдромом внезапной детской смерти).