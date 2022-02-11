Минздрав Таджикистана не может сказать, есть «омикрон» в стране или нет

CentralAsia (TJ) - У Таджикистана на данный момент нет возможности выявлять и определять штаммы короновирусной инфекции, включая и «омикрон», сообщил министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода 10 февраля во время пресс-конференции, передает «Азия Плюс».

«Мы не думали, что когда-то нам понадобится специальное диагностическое оборудование «генетического типа». Но Минздрав при непосредственной поддержке партнеров по развитию уже в первом квартале 2022 года планирует приобрести соответствующее оборудование», - сказал он.

При этом, по его мнению, в целом в стране нет острой нужды в выявлении штамма, включая и «омикрон», так как основное лечение коронавируса - это, прежде всего, назначение противовирусных препаратов и препаратов для повышения иммунитета.

С 21 января, когда Минздрав РТ объявило о новых случаях заражения в стране, официальное количество инфицированных официально достигло 269 человек.

Число выявленных новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки составило 6, как и в предыдущий день. Число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 5 человек.

В целом, с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 367 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 218 человек. Официальное число смертей не меняется уже несколько месяцев и составляет 124 человека.

Между тем, по данным, предоставленным министерством, из бюджета страны на профилактику COVID-19 в Таджикистане в общей сложности было выделено 196 млн 474 тыс. 156 сомони.

По состоянию на 1 февраля в стране вакцинировано 4 млн 594 тыс. 703 человек.

Минздрав также сообщил, что на сегодняшний день в рамках программы COVAX, и благодаря гуманитарной помощи в республику было завезено 112 млн 699 тыс. 20 доз вакцин CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

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