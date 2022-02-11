Его доставили в полицию уже побитым, - прокуратура Казахстана о задержании кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова

Викрам Рузахунов

CentralAsia (KZ) - В прокуратуре Карасайского района Алматинской области прокомментировали задержание музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова во время январских протестов, сообщает Tengrinews.kz.

«Его доставили в специальный приемник Карасайского района с телесными повреждениями. Установить происхождение телесных повреждений не представилось возможным. Следует отметить, что при задержании Рузахунова при нем и в машине, в которой он находился, оружие не обнаружено», - пояснили в прокуратуре.

В прокуратуре сообщили, что Рузахунова задержали 7 января силы специального назначения Погранслужбы КНБ на территории Жамбылского района Алматинской области, на автодороге Алматы — Бишкек при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Там, по данным прокуратуры, силовики установили «ряд лиц, требующих детальной проверки, в том числе Рузахунова».

Первыми, по данным прокуратуры, опрос Рузахунова проводили сотрудники Департамента полиции Алматы.

«В ходе проверки показаний Рузахунова факт участия в беспорядках на территории Алматы не установлен, в связи с чем Рузахунов был отпущен», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что в период проведения оперативно-разыскных мероприятий силы специального назначения Погранслужбы КНБ задержали пятерых граждан Кыргызстана, из которых в последующем, после проверки показаний, все были отпущены.

«Депортированных лиц не имеется, нарушений миграционного законодательства вышеуказанными лицами не было», - добавили в прокуратуре.

9 января в эфире государственного телеканала показали видео, на котором мужчина заявил, что является гражданином Кыргызстана и ему предложили 90 тыс. тенге (207 долларов) за участие в митинге в Алматы.

Позже стало известно, что задержанным оказался известный кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов. Он заявил, что оговорил себя в надежде выйти на свободу. После публикаций в СМИ Рузахунова освободили и доставили в Кыргызстан.

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