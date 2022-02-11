Узбекистан в индексе демократии признан страной с авторитарным режимом

CentralAsia (UZ) - В этом году Узбекистан занимает 150-е место в британском Индексе мировой демократии The Economist Intelligence Unit. В прошлом году страна занимала 155-е место в рейтинге.

Согласно исследованию, хотя Узбекистан в этом году поднялся на пять позиций в индексе демократии, показатели страны не изменились по сравнению с прошлым годом (2,12 балла) и страна по-прежнему остается в числе авторитарных режимов.

Международные эксперты оценили избирательный процесс и качество плюрализма в Узбекистане на 0,08 балла, деятельность правительства на 1,86 балла, участие в политической жизни на 2,78 балла, политическую культуру на 5 баллов и гражданские свободы на 0,88 балла (из 10 баллов).

Среди стран региона по демократичности Узбекистан отстает от Кыргызстана (115 место) и Казахстана (128 место) , но опережает Таджикистан (157 место) и Туркменистан (162 место).

Согласно рейтингу, Норвегия является страной с самой развитой демократией в мире. После нее Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Исландия вошли в число наиболее развитых демократий.

Такие страны, как Центральноафриканская Республика, Конго, Северная Корея, Мьянма и Афганистан, относятся к числу самых недемократичных.