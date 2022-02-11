В России за сутки выявили более 200 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки выявили 203 тыс. 949 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 19 тыс. 891 человек, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Этот показатель стал максимумом с начала распространения инфекции в стране.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге — 22 тыс. человек, Москве — 18,5 тыс. Наибольший прирост заболевших также выявили:

- Московская область — 8,9 тыс.;

- Красноярский край — 7,3 тыс.;

- Свердловская область — 5,7 тыс.;

- Воронежская область — 5,3 тыс.

Всего с начала пандемии в России заболели более 13,7 млн человек. Более 11 млн от коронавируса выздоровели.