В России за сутки выявили более 200 тыс. случаев COVID-19
- Азия и мир, общество
- 15:12, 11 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки выявили 203 тыс. 949 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 19 тыс. 891 человек, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Этот показатель стал максимумом с начала распространения инфекции в стране.
Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге — 22 тыс. человек, Москве — 18,5 тыс. Наибольший прирост заболевших также выявили:
- Московская область — 8,9 тыс.;
- Красноярский край — 7,3 тыс.;
- Свердловская область — 5,7 тыс.;
- Воронежская область — 5,3 тыс.
Всего с начала пандемии в России заболели более 13,7 млн человек. Более 11 млн от коронавируса выздоровели.
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