Президент Туркменистана ознакомился с генпланом парка «Ташкент»

CentralAsia (TM) - С генеральным планом парка «Ташкент», строящегося вдоль проспекта Махтумкули, и проектами сооружений, которые будут размещены на территории парка ознакомился 10 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

По мнению Бердымухамедова, парк «Ташкент» станет «зримым символом торжества политики позитивного нейтралитета, миролюбия и открытости, успешно претворяемой в жизнь Туркменистаном».

При реализации данного проекта необходимо учитывать национальные особенности народа братского соседнего Узбекистана, подчеркнул глава государства. Сочетание исконных традиций художественного оформления и современных архитектурных тенденций – требование развёрнутой в нашей стране масштабной градостроительной программы, которое нацелено на гармонизацию архитектурного ландшафта столицы и оригинальное воплощение объектов, сказал глава государства и адресовал вице-премьеру и хякиму Ашхабада соответствующие поручения.

О намерении Президента Туркменистана построить в Ашхабаде парк с названием «Ташкент» стало известно в феврале прошлого года. В августе в туркменской столице началось строительство парка культуры и отдыха «Ташкент». Площадь парка займет около 30 тысяч гектаров и будет включать в себя более двадцати объектов, имитирующих достопримечательности узбекской столицы.