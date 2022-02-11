За сутки в России от коронавируса скончались 722 человека
- Азия и мир, общество
- 15:25, 11 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 722 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 81 и Санкт-Петербурге — 66.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 338 тыс. 813 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 13,7 млн, из них выздоровели — 11 млн.
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