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При взрыве газа в медцентре в Андижане погиб мужчина

CentralAsia (UZ) -  МЧС Узбекистана прокомментировало взрыв газа в медицинском центре в Шахриханском районе Андижанской области.

Согласно данным МЧС Узбекистана, в результате ЧП в медицинском центре в Андижане один человек погиб, четверо получили травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что взрыв газовоздушной смеси произошел на первом этаже трехэтажного частного лечебно-диагностического центра ООО «Ziteriya». Стены здания были разрушены в результате возникшего кинетического удара.

На месте происшествия были проведены поисково-спасательные работы сотрудниками областного УЧС. Для изучения обстоятельства произошедшего прибыли руководство МЧС, областного управления внутренних дел, здравоохранения и прокуратуры.

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