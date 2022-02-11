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Внука сестры Бердымухамедова срочно вывезли в Турцию на частном самолете «скорой помощи»

CentralAsia (TM) -  По информации осведомленного источника turkmen.news в Ашхабаде, вечером 9 февраля из столицы Туркменистана в Турцию вылетел частный самолет «скорой помощи», на борту которого находится внук Гульнабад Довлетовой – сестры президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Сообщается, что ребенок что-то проглотил. Точной информации о его состоянии нет.

Turkmen.news удалось опознать самолет, который в настоящее время везет ребенка, – Cessna 560 Citation V частной авиакомпании PanJet, предоставляющей услуги по воздушной транспортировке больных.

Самолет вылетел из Туркменистана инкогнито, а транспондеры включились только над Баку. В это время он был на высоте 38 тыс. футов. Отключение передатчиков – частая практика авиакомпании «Туркменистан», особенно когда выполняются «деликатные» рейсы для семьи и родственников главы государства.

Сестра туркменского президента Гульнабад Довлетова занимает должность исполнительного директора Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ).

В настоящее время регулярного пассажирского авиасообщения между Туркменистаном и остальным миром нет. Для выезда за границу на редких чартерных рейсах гражданам необходимо месяцами ждать разрешения из МИД и миграционной службы. В основном, вылетающие такими рейсами люди покидают Туркменистан насовсем.

Turkmen.news уже сообщал, что родню президента ограничения в связи с пандемией не касаются. Так, летом прошлого года племянник Бердымухамедова Шамурат Реджепов (родной дядя ребенка, которого сейчас везут в госпиталь) ездил отдыхать в Бодрум. В конце прошлого года всей семьей в Дубай вылетел другой племянник – Хаджимурат Реджепов, а на новогодние каникулы в Туркменистан прилетели дочери президента из Лондона и Дубая – обе являются дипломатами.

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