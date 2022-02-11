Туркменистан занял 161 место среди стран в индексе демократии

CentralAsia (TM) - Туркменистан в 2021 году занял седьмое место с конца в Индексе демократии, составляемом британской исследовательской компанией Economist Group. Страна набрала 1,66 балла и была помещена на 161-е место из 167.

По показателю «избирательный процесс и плюрализм» Туркменистан набрал 0 баллов, по показателю «функционирование правительства» — 0,79 балла, по показателю «политическое участие» — 2,22 балла, по показателю «политическая культура» — 5 баллов, а по показателю «гражданские свободы» — 0,29 балла.

В 2006 году демократичность Туркменистана оценивалась в 1,83 балла, затем средний балл страны несколько лет продержался на отметке 1,72, в 2014-2016 годах вновь поднялся до 1,83, затем вновь на четыре года снизился до 1,72, и в 2021 году достиг исторического минимума.

Что касается общемировых тенденций, то авторы исследования отмечают, что в нижней части рейтинга произошло важное изменение: Афганистан и Мьянма вытеснили с последнего места Северную Корею. В 2021 году КНДР занимает лишь третье место с конца. Далее следуют Конго, Центрально-Африканская республика и Сирия (набравшие одинаковое количество баллов и занявшие 162 место).

А вот верхнюю строчку рейтинга, как и раньше, занимает Норвегия, набравшая 9,75 балла. Далее в «самой демократичной» пятерке следуют Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Исландия.

Власти Туркменистана практически никогда не комментируют низкое положение страны в такого рода рейтингах. Если туркменским чиновникам на международных мероприятиях все же приходится отвечать на вопросы о правах человека и гражданских свободах, они, как правило, ограничиваются формальными ссылками на законодательство. Нормативные акты Туркменистана действительно в основном соответствуют современным международным нормам, однако говорить об их реальном исполнении не приходится.