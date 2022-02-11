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Ерлан Бекхожин покинул пост главы агентства «Хабар»
Ерлан Бекхожин
Ерлан Бекхожин

CentralAsia (KZ) -  Ерлан Бекхожин покинул пост председателя правления агентства «Хабар», передает Tengrinews.kz.

«Агентство «Хабар» сообщает, что председатель правления Ерлан Бекхожин сложил свои полномочия в связи с окончанием срока действия его трудового договора. В АО «Агентство «Хабар» он проработал с 2019 года. На данный момент исполняющим обязанности председателя правления назначен Ринат Кертаев. Он был первым заместителем председателя правления АО «Агентство «Хабар», - говорится в сообщении.

В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz Ерлан Бекхожин также подтвердил, что покинул пост главы агентства.

Бекхожин занимал эту должность с августа 2019 года.

Ерлан Бекхожин родился в 1963 году, академик Академии журналистики Казахстана. В разные годы работал ведущим информационной программы «Панорама дня» Казахского радио, комментатором, автором и ведущим программы «Жеті күн». Основатель-собственник и издатель республиканских газет «Литер» и «Айқын» (2003-2009 годах).

С 2009 по 2019 год являлся генеральным директором НАО «Телерадиокомплекс президента Казахстана».

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