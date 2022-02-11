В Ташкенте мужчина забил женщину до смерти резиновым шлангом

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 7 февраля 43-летний Ю.О. находясь в квартире в Бектемирском районе в результате разногласий, возникших между ним и 43-летней Б.Е. избил женщину до смерти куском резинового шланга.

Как сообщили в пресс-службе Следственного Департамента МВД Узбекистана, мужчина куском резиновой трубы (шланга) нанес женщине телесные повреждения, ударив его несколько раз по различным частям тела.

В результате женщина была доставлена в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи с травмами и скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В связи с этим Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении Ю. О. по пункту «д» части 3 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.