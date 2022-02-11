В ВОЗ не увидели конца пандемии COVID-19

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не завершена, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает появления новых штаммов вируса. Об этом сообщила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, передает Reuters.

«Мы видели, как вирус развивается, мутирует поэтому мы знаем, что появятся новые варианты, вызывающие озабоченность, поэтому мы не подошли к концу пандемии», — сказала Сваминатан журналистам в Южной Африке, где она вместе с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом посещала предприятия по производству вакцин.

О том, что существует вероятность появления новых вариантов коронавируса, ранее говорила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. По ее словам, чем больше вирус циркулирует в мире, тем больше у него возможностей мутировать, поэтому вероятность появления новых штаммов велика. При этом предсказать, какие свойства будут у новых штаммов Sars-Cov-2, вызывающего заболевание, невозможно: они могут быть более или менее тяжелыми, или, например, окажутся способными обойти приобретенный с помощью вакцинации иммунитет.

В конце января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге допускал, что пандемия COVID-19 завершится из-за распространения омикрон-штамма вируса. По его словам, после вспышки, вызванной «омикроном», в Европе наступит затишье на несколько недель или месяцев благодаря общему иммунитету, который выработается в результате вакцинации и перенесенной инфекции. В то же время он отмечал, что нужно быть острожными, поскольку вирус ранее «не раз удивлял» и предсказать, как будет развиваться ситуация, пока нельзя.

Согласно данным ВОЗ на 10 февраля, в мире выявлено более 2,3 млн новых случаев COVID-19 за сутки. Более 12 тыс. человек умерли.

Мировыми лидерами по числу заболевших за последнюю неделю стали США (+ 1,6 млн за 7 дней), Германия (+1,3 млн), Россия (+1,2 млн) и Бразилия и Франция (обе страны — более 1,1 млн новых случаев за последнюю неделю).