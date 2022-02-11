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Количество пострадавших от взрыва в Андижане достигло 11 человек
Предыстория: При взрыве газа в медцентре в Андижане погиб мужчина

CentralAsia (UZ) -  В Андижане в результате взрыва в медицинском центре погиб 1 и пострадали 11 человек, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

Как отметили в Генпрокуратуре, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РУз (нарушение правил охраны труда).

По данным ведомства, в результате взрыва погиб один человек, одиннадцать получили телесные повреждения.

Ранее сообщалось о 4 пострадавших.

По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел на первом этаже трехэтажного частного лечебно-диагностического центра ООО «Ziteriya». Стены здания были разрушены в результате возникшего кинетического удара.

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