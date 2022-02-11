Количество пострадавших от взрыва в Андижане достигло 11 человек

- Узбекистан, происшествия
- 18:07, 11 февраля 2022
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|Предыстория: При взрыве газа в медцентре в Андижане погиб мужчина
CentralAsia (UZ) - В Андижане в результате взрыва в медицинском центре погиб 1 и пострадали 11 человек, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.
Как отметили в Генпрокуратуре, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РУз (нарушение правил охраны труда).
По данным ведомства, в результате взрыва погиб один человек, одиннадцать получили телесные повреждения.
Ранее сообщалось о 4 пострадавших.
По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел на первом этаже трехэтажного частного лечебно-диагностического центра ООО «Ziteriya». Стены здания были разрушены в результате возникшего кинетического удара.
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