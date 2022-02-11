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Главы МИД Узбекистана и Пакистана обсудили график предстоящих мероприятий

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 10 февраля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Курейши.

Стороны обсудили состояние и перспективы расширения узбекско-пакистанского стратегического сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщила пресс-служба МИД.

Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Пекине 5 февраля 2022 года

Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

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