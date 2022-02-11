Минобороны Узбекистана опровергло информацию о покупке беспилотников в США

CentralAsia (UZ) - Узбекистан не планирует приобретение беспилотных летательных аппаратов RQ-20B Puma в США. Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана.

Ранее сообщалось, что по данным британского издания, легкие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА или беспилотники) RQ-20B Puma 3 AE поставит в Узбекистан по программе военных продаж США (FMS) американская компания AeroVironment.

«Сделка на сумму 8,54 миллиона долларов будет завершена к 30 ноября 2022 года. Хотя министерство обороны не сообщило, сколько систем Puma 3 AE будет поставлено по контракту, Shephard Defense Insight называет цену за единицу БПЛА в размере 225 000 долларов», — отмечало издание. Данные беспилотные аппараты предназначены для ведения разведки над сушей или морем и предоставляют данные в реальном времени виде изображения.

Отмечалось, что Узбекистан купит примерно 38 беспилотников.

Как сообщили в Министерстве обороны, Узбекистан осуществляет постоянный мониторинг международного рынка вооружений и военной техники. Наблюдение за беспилотными летательными аппаратами также не является исключением.

Однако в настоящее время Узбекистан не планирует приобретение данной военной техники.

«Не секрет, что американские производители дронов являются одними из лидеров в этой области, поэтому узбекские специалисты проявляют к ним интерес, но на сегодняшний день вопрос о закупке беспилотного летательного аппарата PUMA-RQ 20 не поднимался», - говорится в сообщении Министерства Узбекистана.