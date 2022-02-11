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Президент Узбекистана принял нового главу правительства Казахстана

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 февраля принял премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, находящегося в стране с рабочим визитом.

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-казахстанских отношений многопланового сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече были рассмотрены принимаемые правительствами двух стран меры по обеспечению практической реализации договоренностей лидеров Узбекистана и Казахстана, достигнутых в ходе саммита в декабре прошлого года.

Особое внимание было уделено вопросам формирования благоприятных условий для роста объемов товарооборота и сбалансированности его показателей, ускорения новых проектов промышленной кооперации и создания логистических центров, расширения взаимовыгодного сотрудничества в водной, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

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