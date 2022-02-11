В Узбекистане возле детсадов и школ максимальная скорость для авто составит 30 км/ч

- Узбекистан, общество
- 22:10, 11 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 11 февраля прошло совещание под председательством главы государства, посвященное дорожной инфраструктуре и изменению системы получения водительских прав.
В ходе совещания глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности на дорогах рядом с детсадами и школами. Шавкат Мирзиёев заявил, что на этих дорогах максимальная скорость должна составить 30 км/ч.
Президент также заявил, что в городе максимальная скорость будет снижена с 70 до 60 км/ч. Ранее власти страны изменили систему выдачи водительских прав.
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