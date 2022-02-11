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В Узбекистане возле детсадов и школ максимальная скорость для авто составит 30 км/ч

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 11 февраля прошло совещание под председательством главы государства, посвященное дорожной инфраструктуре и изменению системы получения водительских прав.

В ходе совещания глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности на дорогах рядом с детсадами и школами. Шавкат Мирзиёев заявил, что на этих дорогах максимальная скорость должна составить 30 км/ч.

Президент также заявил, что в городе максимальная скорость будет снижена с 70 до 60 км/ч. Ранее власти страны изменили систему выдачи водительских прав.

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