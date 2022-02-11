В Афганистане прогремел взрыв в одной из мечетей после пятничного намаза

- Азия и мир, происшествия
- 22:17, 11 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В Афганистане, в пятницу, 11 февраля в одной из мечетей прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 8 человек.
Вблизи соборной мечети в городе Кала-и-Нау, административного центра провинции Бадгис на западе Афганистана прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 8 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.
Отмечается, что взрывное устройство сработало непосредственно у выхода из мечети.
«Очевидцы рассказывают, что сегодняшний взрыв был вызван придорожной миной, которая взорвалась, когда верующие покидали соборную мечеть Кала-и-Нау после пятничного намаза», - говорится в сообщении.
Пока ни одна из действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.