В Узбекистане для учащихся 1 и 2 класса отменят домашние задания

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в связи с исключением домашних заданий для учащихся 1 и 2 классов в соответствии с национальной учебной программой, им не будут выставляться оценки за домашние задания, сообщает МНО РУз.

Об этом на брифинге в Ташкенте 11 февраля сообщила руководитель информационной службы Республиканского центра образования Узбекистана Мохира Нуруллаева.

По словам представителя МНО, учителям рекомендуется не ставить оценку, пока ученики не сдадут задание на хорошую оценку.

Будет внедрена система оценивания учащихся выпускных классов, основанная на том, насколько хорошо они выполняют квалификационные требования.

Теперь от учеников начальных классов не требуется скорость чтения. Для учащихся первостепенным показателем является степень понимания, а не скорость чтения текста.

При анализе учебников по родному языку выявлено, что в учебниках разных классов насчитывается около 300 грамматических правил, и около 50% из них являются ненужными при изучении родного языка.

Со следующего учебного года по предмету «Родной язык и грамотность чтения» оценки учеников за четверть не будут выставляться исходя из оценок в дневнике, а годовые оценки — исходя из четверти.