Дмитрий Медведев выступил за усиление в России контроля над «этническими анклавами», как «очагами преступности»

CentralAsia (CA) - Для иностранцев в России должны создаваться комфортные условия, но безопасность россиян остается приоритетом в вопросе иммиграции, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Наканун, 10 февраля, он возглавил комиссию СБ по миграционной политике, передает «Коммерсантъ».

Медведев выступил за усиление контроля над «этническими анклавами», которые часто становятся «очагами преступности».

Чиновник сообщил, что приток мигрантов в Россию за 2021 год вырос на треть, а численность самых крупных диаспор колеблется от 1 млн до 5 млн человек.

«В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов. Это собственно мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и по собственным понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности»,— сказал Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе (цитата по «РИА Новости»).

Медведев уверен, что текущие меры недостаточны. «Стычки происходят каждый день»,— указал он.

Местные власти часто не обладают информаций о потоках мигрантов и игнорируют взаимодействие с контролирующими ведомствами и МВД, считает зампред Совбеза. «Не знают настроения внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами»,— заявил он.

Дмитрий Медведев считает большой проблемой незнание русского языка многими приезжими. «В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею в виду взрослых уже людей. Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно»,— сказал он. По мнению зампредседателя СБ, система организации экзаменов на знание русского языка, истории и законов России для мигрантов вызывает вопросы.

Медведев также сказал о важности медобследования иностранцев в связи с эпидемиологической ситуацией. «Имеют особое значение и вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в нашу страну на достаточно длительный срок. Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней»,— указал он.

Зампред Совбеза добавил, что Россия заинтересована в создании условий для жизни, работы и образования мигрантов, но «приоритетом для нас остаются вопросы нашей национальной безопасности, нашего государства, благополучие и комфорт наших людей — именно наших людей».

Вчера, 10 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Председателем комиссии был назначен Дмитрий Медведев, который в недавнем интервью говорил, что правила для мигрантов должны быть «разумно жесткими».