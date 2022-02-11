В Калужской области России запретят иностранцам работать в торговле, перевозках и общепите

CentralAsia (CA) - Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион введет запрет на привлечение иностранцев по патентам в сферы торговли, пассажирских перевозок, кадровые агентства и общепит. Область выйдет из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь мигранты, прибывающие в область, не смогут получить гражданство в упрощенном порядке, передает «Коммерсантъ».

«Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе губернатор внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе города и пообщался с мигрантом, получившим сертификат о знании языка, но не говорившим по-русски. «Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!» — написал господин Шапша. По его заявлению, все документы мигрантов с «липовыми» сертификатами будут направлены миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.

Сегодня, вскоре после поста губернатора, областная прокуратура объявила о проверке законности выдачи мигрантам сертификатов о знании русского языка.

Калужская область вошла в число лидеров среди российских регионов по количеству трудовых мигрантов. Губернатор неоднократно писал о необходимости проводить мероприятия для выявления незаконных мигрантов. По его словам, это стало необходимо из-за того, что в 2021 году в область приехало гораздо больше мигрантов, чем требовалось.

Руководитель московского бюро Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев считает, что решение губернатора может замедлить экономическое развитие региона. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что глава области имеет полномочия на введение ограничений, но пострадает бизнес, который столкнется с нехваткой рабочей силы.