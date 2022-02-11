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В Народном банке Узбекистана 13 сотрудников подозреваются в хищении более $423 тысяч  

CentralAsia (UZ) -  В Андижанской области сотрудники Народного банка незаконно присвоили 4,6 млрд сумов (более $423 тысяч). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, сотрудники правоохранительных органов подозревают 13 человек, из них 11 были взяты под стражу, а двое оставлены на свободе под залог.

Возбуждено дело по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

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