В Народном банке Узбекистана 13 сотрудников подозреваются в хищении более $423 тысяч  

- Узбекистан, происшествия
- 23:27, 11 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Андижанской области сотрудники Народного банка незаконно присвоили 4,6 млрд сумов (более $423 тысяч). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, сотрудники правоохранительных органов подозревают 13 человек, из них 11 были взяты под стражу, а двое оставлены на свободе под залог.
Возбуждено дело по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.
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