Президент Туркменистана заявил о непростом решении дать дорогу молодым

Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты — верхней палаты парламента, заявил о необходимости допустить молодых руководителей к государственному управлению. Об этом сообщает агентство TDH.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я намерен далее направить в эту область», — заявил глава.

По словам президента, решение далось ему непросто. Он отметил, что два года назад достиг возраста пророка (63 года).

Бердымухамедов руководил заседанием. Его участники (члены правительства, депутаты, министры, руководители политических партий) обсуждали работу правительства и задачи социально-экономического развития страны.

Президент подчеркнул необходимость развития рыночной экономики и доведения роста ВВП как минимум до 6%. Он утвердил программу социально-экономического развития страны на 2022 год.

Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.