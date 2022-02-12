В Казахстане за сутки выявили свыше 2,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 519;
- Карагандинская область — 242;
- Алматинская область — 214;
- Северо-Казахстанская область — 199;
- Павлодарская область — 195;
- город Нур-Султан — 195;
- Акмолинская область — 180;
- Костанайская область — 177;
- Восточно-Казахстанская область — 112;
- Западно-Казахстанская область — 70;
- Жамбылская область — 51;
- Актюбинская область — 46;
- город Шымкент — 25;
- Атырауская область — 23;
- Мангистауская область — 13;
- Кызылординская область — 11;
- Туркестанская область — 11.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 287 тыс. 952 заболевших коронавирусом.