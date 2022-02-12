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В Казахстане за сутки выявили свыше 2,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 тыс. 283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 519;

- Карагандинская область — 242;

- Алматинская область — 214;

- Северо-Казахстанская область — 199;

- Павлодарская область — 195;

- город Нур-Султан — 195;

- Акмолинская область — 180;

- Костанайская область — 177;

- Восточно-Казахстанская область — 112;

- Западно-Казахстанская область — 70;

- Жамбылская область — 51;

- Актюбинская область — 46;

- город Шымкент — 25;

- Атырауская область — 23;

- Мангистауская область — 13;

- Кызылординская область — 11;

- Туркестанская область — 11.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 287 тыс. 952 заболевших коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане
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