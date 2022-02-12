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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 20 человек

CentralAsia (KZ) -  За сутки 10 февраля от коронавируса и связанных с ним осложнений скончались 20 человек, передает оперативный штаб.

От коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) умерло 17 человек, еще 3 пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 62 тыс. 801 человек (61 тыс. 600 КВИ+ и 1 тыс. 201 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 7 тыс. 653 пациента;

- на амбулаторном уровне - 55 тыс. 148 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 364 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента;

- на аппаратах ИВЛ - 102 пациента.

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Коронавирус в Казахстане
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