Более десяти стран призвали своих граждан покинуть Украину

Фото: Посольство США в Киеве

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден 11 февраля призвал американцев немедленно покинуть Украину. По его словам, ситуация в этой стране «может выйти из-под контроля очень быстро». Предупреждение с призывом не посещать Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19» издал Госдепартамент.

Вслед за США власти еще нескольких государств рекомендовали своим жителям воздержаться от поездок на Украину.

Посещать Украину не рекомендовано подданным Великобритании, «пока это еще можно сделать коммерческими способами», сообщается на сайте Форин-офиса. Причина — «растущая угроза со стороны России».

Покинуть Украину гражданам Нидерландов посоветовал посол страны в Киеве Йеннес де Мол. Он отметил, что централизованная эвакуация не планируется. На сайте нидерландского МИДа красный уровень опасности поездок присвоен 10-километровой зоне у границы с Белоруссией и Россией, а также Луганской и Донецкой областям.

Призыв к гражданам «немедленно покинуть» Украину размещен на сайте МИД Финляндии. Ведомство ссылается на «непредсказуемую ситуацию в сфере безопасности». Аналогичным образом свою рекомендацию уехать из Украины обосновали власти Норвегии.

МИД Латвии также заявил о «серьезной угрозе безопасности со стороны России» и «реальной угрозе эскалации ситуации» и посоветовал латвийцам уехать из Украины. Избегать поездок в страну без крайней необходимости рекомендовала глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

С таким же призывом выступили власти Северной Македонии и МИД Черногории.

Красный уровень опасности Украине присвоили Япония и Южная Корея. Сеул объявил «предупреждение о поездках четвертого уровня», означающий запрет на посещение всей территории Украины.

Своих дипломатов с Украины решили эвакуировать:

- США (Вашингтон принял это решение еще в конце января);

- Великобритания, которая распорядилась об эвакуации на следующий день после Соединенных Штатов;

- Израиль, который также рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Украину.

МИД Чехии пока воздерживается от рекомендации гражданам республики покинуть Украину, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ленку До. «МИД Чехии делает конкретные шаги для обеспечения безопасности граждан республики, находящихся в настоящее время на территории Украины», — подчеркнула она. По данным Bloomberg, Греция рекомендовала своим гражданам связаться с посольством страны в Киеве, но пока не издала рекомендации им уехать из страны.

Евросоюз призвал неосновной персонал представительства на Украине покинуть страну, однако, как подчеркнул официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано, эта рекомендация не равноценна эвакуации сотрудников.

Глава российского МИД Сергей Лавров 10 февраля заявил, что не исключает частичной эвакуации дипломатов с Украины, так как аналогичные меры приняли США и Великобритания. Сейчас посольство в Киеве работает в штатном режиме.