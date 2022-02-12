В Туркменистане состоятся досрочные выборы президента после слов «дорогу молодым»

Флаг Туркмении в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта этого года, сообщил РИА Новости помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев.

Накануне на внеочередном заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народного Совета), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям. Как сообщили туркменские СМИ, «в данной связи председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана».

«В соответствии с поручениями президента Туркменистана, Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», - сказал РИА Новости по телефону помощник главы туркменского Центризбиркома.

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом Туркменистана сроком на 7 лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. Последний раз выборы президента Туркмении состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны были пройти в 2024 году.