В Казахстане более 5 тыс. осуждённых попали под амнистию

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане из учреждений уголовно-исполнительной системы страны уже освободили более 5 тыс. осуждённых. В ближайшее время свыше 12 тыс. осуждённых подлежат амнистии в стране.

Как сообщает Polisia.kz, в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тысяч человек.

«Всего со дня подписания Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» освобождены от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1 тыс. 102 осужденным сократили неотбытый срок наказания. Осуждённые подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущие амнистии предусматривали ожидание вступления постановления в законную силу, и освободиться из пенитенциарных учреждений они могли только по истечении 15 дней. Этот гуманный акт распространяется и на лиц, привлеченных к уголовной ответственности, не предусматривающей изоляции от общества.

«Число освободившихся от наказания подучётных службы пробациина сегодня составляет 1 тыс. 741 гражданин. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1,7 тыс. подучётных лиц. Напомним, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние. Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования», – уточняют в УИС.

Между тем с прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2 тыс. 310 – из учреждений, 9 тыс. 321 – из службы пробации.

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