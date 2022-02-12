В России умерла звезда фильма «Тихий Дон» Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко

CentralAsia (CA) - Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев.

«Да, она умерла этой ночью», — сказал он.

Ранее сын артистки Максим сообщал, что ее госпитализировали с COVID-19.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК. С 1959 года работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1961-го — в Театре-студии киноактера. Известна ролями в фильмах «Поэма о море» (1958), «Судьба человека» (1959), «Знакомьтесь, Балуев!» (1963), «Лекарство против страха» (1978) и многих других. Наибольшую популярность получила, сыграв Наталью в «Тихом Доне» Сергея Герасимова (1957).