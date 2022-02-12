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Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации от COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана и России прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, в настоящее время согласован соответствующий алгоритм. Об этом сообщила в казахстанская межведомственная комиссия по борьбе с распространением инфекции, передает KazTAG.

«Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации», - говорится в сообщении.

Ранее представители ведомств двух стран рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работу информационных систем.

«В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется», - отметили в комиссии.

Ранее сообщалось, что Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран. Недавно этот список пополнили Венгрия, Грузия, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Таиланд и другие государства.

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