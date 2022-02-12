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В России за сутки выявили 203 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  В России за сутки выявили 203 тыс. 766 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 18 тыс. 597 человек, следует из данных оперативного штаба.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 21 тыс. 689 (741 человек госпитализирован), Москве — 14 тыс. 336 (в больницах — 13 тыс. 77) и Московской области — 9 тыс. 146 (939 человек госпитализированы). Петербург опережает Москву по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 второй день подряд.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 13 млн 935 тыс. 560 человек.

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