За сутки в России от коронавируса скончались 729 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 729 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 85 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 339 тыс. 542 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 13,9 млн, из них выздоровели — 11,1 млн.