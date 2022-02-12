Талибы попросили покинувших Афганистан профессоров вернуться в страну

CentralAsia (CA) - Правительство талибов попросило покинувших Афганистан профессоров вернуться обратно, чтобы «помочь достичь научного прогресса», сообщает Ariana News.

Министерство высшего образования Афганистана заверило, что вернувшимся профессорам будут выплачивать зарплату. В правительстве также сообщили, что выделили дополнительные средства для найма новых преподавателей в университеты.

«Афганистан — это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствие процветания система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой», — говорится в сообщении властей.

После того, как 15 августа талибы захватили Кабул, тысячи людей — иностранцы и афганцы — начали пытаться покинуть страну. В аэропорту Кабула люди цеплялись за улетающие самолеты. Местное издание Tolonews писало об четверых умерших, которые упали со взлетевшего самолета. В первую неделю эвакуации сообщалось о 40 погибших в результате давки в кабульском аэропорту. 22 августа британское министерство обороны, которое эвакуировало из Кабула своих граждан и держателей вида на жительство, сообщило, что на подступах к аэропорту погибли еще семеро афганцев — в результате давки и длительного нахождения на жаре.

«Талибан» полностью захватил власть в Афганистане на фоне завершения вывода американских войск из страны. За несколько часов до того, как Кабул был сдан талибам президент Ашраф Гани покинул страну. Бежавшего президента подозревали в вывозе большого количества денег, но он уверяет, что уехал из страны «в одной рубашке, тюрбане и туфлях», а в сумке с собой у него была всего лишь пара книг.