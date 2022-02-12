Таджикистан получил 600 тыс. доз вакцины Modernа

CentralAsia (TJ) - В Таджикистан доставлена очередная партия вакцины от коронавируса. 11 февраля в Душанбе поступило 600 тыс. доз американской вакцины Moderna, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального защиты населения республики.

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и охвата населения иммунизацией против этой инфекции в Таджикистан поступило 594 тыс. доз американской вакцины Moderna против COVID-19», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за прошедший 2021 год в рамках программы COVAX и гуманитарной помощи Таджикистан получил свыше 12,6 млн доз вакцин CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

По состоянию на 6 февраля, в стране были вакцинированы более 4,59 млн человек, что составляет около 80%.

С начала пандемии число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 369. Излечились 17 тыс. 230 человек, 124 скончались.

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