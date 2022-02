Госдеп приказал части персонала посольства покинуть Украину

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве. Об этом сообщается Twitter дипмиссии.

«Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», — говорится в посте.

