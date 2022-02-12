экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Госдеп приказал части персонала посольства покинуть Украину
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве. Об этом сообщается Twitter дипмиссии.

«Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», — говорится в посте.

Накануне президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, а его советник по национальной безопасности Джейк Салливан чуть позже добавил, что сделать это следует немедленно. Многие западные страны — Великобритания, Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Австралия и другие — выступили с аналогичными призывами, некоторые объявили об эвакуации дипломатических миссий.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения на Украину» и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Байден заявил западным лидерам, что «Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля». Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.

На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу 3 тыс. военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.

В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов «об агрессии» — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В России умерла звезда фильма «Тихий Дон» Зинаида Кириенко
  • Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации от COVID-19
  • Количество пострадавших от взрыва в Андижане достигло 11 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com